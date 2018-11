In Gibraltar staat zelfs de gevangenis op zijn kop als de nationale ploeg scoort: is het straks opnieuw prijs?

Gibraltar kijkt reikhalzend uit naar de thuiswedstrijd van vrijdagavond in de UEFA Nations League tegen Armenië. Voor het eerst sinds het dwergstaatje vijf jaar geleden lid werd van de Europese voetbalbond heeft het twee officiële matchen op rij kunnen winnen. Het hele stadion is uitverkocht en zelfs de gevangenis staat op zijn kop.

Dik 30.000 inwoners heeft Gibraltar, maar sinds enkele jaren nemen ze toch deel aan de officiële competities van Europese voetbalbond UEFA en wereldvoetbalbond FIFA. Voor de kwalificatie voor het WK 2018 waren ze zelfs ingeloot in de groep van de Rode Duivels. De resultaten? 9-0 en 0-6.

Om maar te zeggen: Gibraltar werd in mei 2013 lid van de Europese voetbalbond UEFA, maar heeft tot oktober 2018 moeten wachten op zijn eerste competitieve zege, op bezoek bij Armenië (0-1). Straf genoeg volgde enkele dagen later al de tweede: thuis ging ook Liechtenstein voor de bijl (2-1).

Op de celdeuren bonken

Sindsdien staat het hele land in rep en roer, en niet in het minst de gevangenis. Daar kennen ze Joseph Chipolina, die zowel tegen Armenië als tegen Liechtenstein het winnende doelpunt lukte, immers persoonlijk. De held van de natie is immers geen voltijds profvoetballer. “Ik werk als cipier en toen ik na de wedstrijd terugging naar mijn werk feliciteerden alle gevangenen me omdat de meesten van hen de match gezien hadden”, vertelde hij tegenover The Telegraph. “Ze begonnen blijkbaar allemaal op hun celdeuren te bonken toen ik gescoord had.”

De gevangenen en de rest van Gibraltar zullen ook vrijdagavond weer op het puntje van hun stoel zitten. Als ze de thuismatch van Armenië winnen, kunnen ze zelfs op gelijke hoogte komen van groepsleider Macedonië. Dat speelt op hetzelfde moment op het veld van Liechtenstein.

Stand in groep 4D:

1. Macedonië 9

2. Gibraltar 6

3. Armenië 6

4. Liechtenstein 3

Programma:

vrijdag, 20u45:

Gibraltar-Armenië

Liechtenstein-Macedonië

maandag, 20u45:

Macedonië-Gibraltar

Liechtenstein-Armenië