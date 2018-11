Koningin Mathilde leest voor in kinderdagverblijf in Boutersem

Boutersem - Om de campagne van de jaarlijkse Voorleesweek te ondersteunen heeft koningin Mathilde vrijdagmorgen een bezoek gebracht aan kinderdagverblijf ‘t Vlindertje in Boutersem. Daar wordt de hele dag voorgelezen aan baby’s en peuters door kinderbegeleiders in opleiding: leerlingen van het zevende jaar Kinderzorg van VIA Tienen. Mathilde ging er in gesprek met de leerlingen. Nadien volgde een rondetafelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen op het vlak van voorlezen aan 0- tot 2,5-jarigen.

Voorlezen aan baby’s en peuters is nog niet voor iedereen een evidentie: bij veel ouders leeft de idee dat het vooral iets voor kleuters en oudere kinderen is. Het is nochtans heel belangrijk dat je op tijd met voorlezen begint: hoe vroeger je ermee start, hoe groter de positieve effecten op taalontwikkeling en woordenschat. Bovendien versterkt het de band met een kind.

“Ook baby’s genieten al van mooie woorden, rijmpjes en versjes. Op die leeftijd gaat voorlezen vooral om interactie: samen in boekjes kijken, bladzijden omslaan, aanwijzen, benoemen, liedjes zingen, versjes opzeggen...”, zegt Sylvie Dhaene van de organisatie ‘Iedereen Leest’. “Met Boekstart proberen we die boodschap via de consultatiebureaus en de bibs te verspreiden, maar met deze Voorleesweek hopen we dat ook het brede publiek het belang van vroeg beginnen zal inzien.”

Enkele BV’s zetten hun schouders onder de campagne. In filmpjes lezen zij voor aan een baby of peuter en tonen ze hoe dat kan gaan. De BV’s van dienst zijn tv-presentator Tomas De Soete, Ketnet-wrapster Sien Wynants, columniste en comédienne Katrijn Van Bouwel en comedian Erhan Demirci.

Op www.voorleesweek.be kunnen mensen zich registreren voor de voorleesteller wanneer ze tijdens de Voorleesweek voorlezen. Op dit moment staat die op bijna 77.000 mensen waaraan voorgelezen wordt. Wie zich registreert, maakt kans op een voorleesboekenpakket.