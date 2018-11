Somers toch niet de volle zes jaar burgemeester in Mechelen?

Mechelen - De stadslijst VLD-Groen-M+ in Mechelen wacht nog tot midden december om haar programma en bestuursploeg voor te stellen. Maar ondertussen duiken geregeld geruchten op dat Bart Somers niet de volle zes jaar burgemeester zou blijven.

De stadslijst met lijsttrekker Bart Somers (Open VLD) behaalde op 14 oktober een absolute meerderheid met 25 zetels op de 43. Aanvankelijk voerde de formatie coalitiegesprekken met CD&V, maar die sprongen eind vorige maand af waarop de formatie van VLD-Groen-M+ besloot alleen te besturen. Een bestuursakkoord of nieuwe bestuursploeg is er echter nog niet. “We laten ons niet opjagen. De situatie maakt dat we dit in alle rust en grondig kunnen doen.”, zegt Kristof Calvo (Groen).

Met een recordscore van 15.597 voorkeurstemmen is Bart Somers als burgemeester alvast een zekerheid. Maar er duiken in Mechelen geruchten de kop op dat Somers de rit niet de volle zes jaar zou uitdoen: als hij de kans krijgt om minister te worden of op Europees vlak een belangrijke rol te spelen, zou ‘de beste burgemeester ter wereld’ het Mechelse stadhuis achter zich laten.

Zelf wil hij die geruchten bevestigen noch ontkrachten. “Mijn voorkeur gaat uit naar het burgemeesterschap. Iedereen weet dat ik dit doodgraag doe. Maar net zoals ik voor de verkiezingen al zei, is politiek een ploegsport en beslis je over zulke dingen niet alleen”, reageert Bart Somers.