Groenland plant bouw van drie luchthavens

Het parlement van Groenland heeft de plannen goedgekeurd om tegen 2023 drie internationale luchthavens te bouwen. Die moeten meer toeristen en investeerders naar het Deense eiland met 55.000 inwoners lokken.

Tegen 2023 zouden er luchthavens moeten verrijzen in de hoofdstad Nuuk, in Ilulissat, het toeristische hart van Groenland, en in Qaqortoq, in het zuiden van het land. Daardoor zal het mogelijk worden rechtstreeks te vliegen naar Europa en Noord-Amerika.

Het gaat om het grootste infrastructuurproject in de geschiedenis van Groenland. De luchthavens zullen minstens 3,6 miljard kronen (482 miljoen euro) kosten. Bijna een vijfde van het geld komt van Denemarken, waarvan Groenland een autonoom gebied is.

De plannen werden donderdag met 18 van de 29 stemmen goedgekeurd in het parlement, dat maar één Kamer telt. Ze hadden in september nog tot een politieke crisis van drie weken geleid in Groenland. “We openen vele mogelijkheden voor de toekomst van Groenland. We verkopen niet”, verzekerde premier Kim Kielsen nog tijdens de debatten.

“De grote winnaar is Denemarken. Het versterkt zijn positie op politiek, economisch en ecologisch vlak, tegenover China en Washington”, zegt Mikaa Mered, professor geopolitiek in Parijs. Vanuit China was er interesse om de vliegvelden te bouwen.