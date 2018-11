Brexit: May hoopt tijd te winnen, maar motie van wantrouwen lijkt in de maak

De Britse premier Theresa May is na de kritiek van de voorbije 48 uur niet bereid heb Brexit-akkoord aan te passen. Ze lijkt erop te hopen dat het protest grotendeels is verstild tegen 25 november, wanneer het parlement moet oordelen over de definitieve tekst. Maar wellicht krijgt ze voor die tijd al een motie van wantrouwen te verwerken binnen haar eigen partij.

May liet vrijdagmorgen al vroeg van zich horen in een interview met radiozender LBC. Daarin gaf ze aan te betreuren dat er gisteren een aantal leden van haar kabinet zijn opgestapt, maar ze bleef het akkoord met hand en tand verdedigen.

Ze weigerde het gerucht te bevestigen dat ze aan minister van Milieu Michael Gove, heeft gevraagd de bevoegdheid voor de Brexit-gesprekken op zich te nemen. Gove geldt als een van de voorstanders van een harde Brexit.

Hem aanwijzen zou de rust in de partij enigszins kunnen terugbrengen, maar Gove zou geweigerd hebben om de functie op zich te nemen omdat hij niet vanaf nul mocht beginnen heronderhandelen. Volgens sommige bronnen zou hij zelfs gedreigd hebben helemaal op te stappen als minister, maar daar toch hebben van afgezien. May hield het er diplomatisch op dat ze ‘een goed gesprek’ hebben gehad, en ze prees Gove voor zijn werk als minister van Milieu. Gove zelf weigerde alle commentaar.

May leek er in het gesprek met LBC wel allesbehalve van overtuigd dat ze een parlementaire stemming over het akkoord zonder kleerscheuren zal doorstaan. Haar partij heeft de steun van de Noord-Ierse DUP nodig om een meerderheid te verwerven, maar of die er ook komt is twijfelachtig. May gaf aan nog wel met de DUP samen te werken, maar ze zal de individuele parlementsleden nog moeten kunnen overtuigen.

Partijtucht

De tijd speelt wel enigszins in haar voordeel: er wordt pas op 25 november over het akkoord gestemd. Ze hoopt tegen dan erin geslaagd te zijn om haar morrende partijgenoten toch over de streep te trekken.

Desnoods moeten ze dat met tegenzin doen: May gaf aan dat ze van plan is om van de parlementsleden te eisen dat ze zich aan de partijtucht houden. Dissidente medestanders zouden dus niet zonder gevolgen hun eigen overtuiging kunnen volgen.

Motie van wantrouwen

Naast de parlementaire stemming moet May zich ook zorgen maken over een poging binnen de conservatieven om haar aan de kant te schuiven. Volgens mediaberichten zijn de 48 nodige handtekeningen binnen om tot een vertrouwensstemming over te gaan. Als de helft van de 315 conservatieve parlementsleden het vertrouwen in May opzegt, valt onherroepelijk het doek.

Of het zover komt is echter onzeker. Er moeten dan veel meer parlementsleden tegen haar stemmen dan het aantal mensen dat bereid is de motie in te dienen. Maar dat het indienen van een motie op zich al een klap is voor haar autoriteit staat vast.