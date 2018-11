Bart De Wever: “Theo Francken zou goede Zwarte Piet zijn. Als er een boot uit het buitenland komt is hij op zijn qui vive”

Antwerpen - Zaterdag is het feest voor jong en oud in Antwerpen, want dan komt Sinterklaas aan. Burgemeester Bart De Wever zal de goedheiligman verwelkomen. Op MNM vertelde het N-VA-kopstuk over zijn sinterklaaservaringen. Daarnaast werd hem gevraagd wie in N-VA een goede Zwarte Piet zou zijn. Daar hoefde De Wever niet lang over na te denken.

Sinterklaas meert zaterdag op het Antwerpse Eilandje aan. Burgemeester Bart De Wever gaf vrijdag wat toelichting over het spektakel in de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Zo zal hij de Sint traditiegetrouw verwelkomen in een wintersmoking met (waarschijnlijk) een geel strikje.

Zwarte Theo

Een luisteraar vroeg de N-VA-voorzitter verder wie in zijn partij een goede Zwarte Piet zou zijn. Daar hoefde De Wever niet lang over na te denken: “Ik denk, zonder meer, Theo Francken, want als er een boot uit het buitenland aankomt, dan is Theo Francken meestal op zijn qui vive”, grapte hij.

De Wever vertelde ook nog over de sinterklaasvieringen tijdens zijn kinderjaren. “Ik herinner mij dat ik thuis als jongste de gewoonte had om mij zoveel mogelijk chocoladefiguurtjes toe te eigenen door de kop er al af te bijten, zodat mijn broer en zus ze niet meer wilden opeten.”