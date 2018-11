Actievoerders proberen brandstofdepots in Wallonië te blokkeren, met wisselend succes: “Het hele land platleggen gaat hen nooit lukken”

Gewone burgers die de buik vol hebben van de hoge brandstofprijzen proberen vrijdagochtend de toegang tot verschillende brandstofdepots in Wallonië te blokkeren. Met wisselend succes, zodat er weinig vrees bestaat de acties gevolgen hebben voor de verdeling van brandstof in Waalse tankstations. In Vlaanderen lijkt de actie helemaal geen weerklank te vinden.

De acties in Wallonië zijn echo’s van soortgelijke protestacties in Frankrijk, onder de noemer ‘Gilets jaunes’. Op sociale media werd de afgelopen dagen opgeroepen om ook in ons land actie te voeren tegen de hoge brandstofprijzen, door vrijdag en zaterdag de toegang tot brandstofdepots te blokkeren. Het zou dan vooral gaan om de Total-vestigingen in Feluy (nabij Nijvel) en Wandre (nabij Luik), de twee grootste depots van Wallonië.

Foto: Sudinfo

In Feluy doken vrijdagochtend inderdaad enkele tientallen actievoerders op. Zij blokkeren de toegang voor vrachtwagens die brandstof voor wagens leveren, maar laten de levering van huisbrandolie wel toe. Ze delen ook pamfletten uit aan voorbijrijdende automobilisten. Ook aan het depot van Proxifuel in Wierde (nabij Namen) is er een actie gaande, daar doken zelfs donderdagavond al tientallen actievoerders op, die de nacht ter plaatse doorbrachten. De demonstranten willen hun actie het hele weekend volhouden.

Ook in Sclessin en Wandre, allebei in de buurt van Luik, hebben een honderdtal manifestanten de nacht doorgebracht in de petroleumhavens. Ze hebben er met houten paletten een blokkade opgezet om tankwagens de toegang te ontzeggen.

In Tertre (nabij Bergen) heeft de actie minder succes: daar stonden vanochtend welgeteld drie actievoerders, en is er van een blokkade dus geen sprake. De initiatiefnemers van de actie riepen ook op om wegen en snelwegen nabij de geviseerde depots te blokkeren, maar ook dat gebeurt volgens de politie momenteel niet.

LEES OOK. Auto almaar grotere melkkoe voor begroting

Geen impact in Vlaanderen

In totaal telt ons land een twintigtal depots die tankstations bevoorraden. Gezien het beperkte succes van de actie lijkt het er dus niet op dat de consument hinder zal ondervinden. “We hebben momenteel geen weet van andere acties”, zegt Johan Mattart van Brafco, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars. “Als de situatie blijft zoals ze nu is, zal de impact al bij al vrij beperkt zijn: tankstations kunnen ook via andere depots bevoorraad worden. Ze kunnen het land niet lamleggen met die drie acties, dat gaat hen nooit lukken. Het lijkt me dus meer een symbolische actie.”

Foto: Sudinfo

Er was op sociale media sprake van tientallen acties, als dat het geval is wordt de bevoorrading van Waalse tankstations volgens Mattart wel problematisch. “Maar er kan ook met tankwagens vanuit Vlaanderen bevoorraad worden. Gevolgen in Vlaanderen? Er is bij ons weten niets gepland, net omdat deze hele actie is overgewaaid vanuit Frankrijk.”

Bij onze zuiderburen worden dit weekend wel grote problemen verwacht. Daar steeg de prijs van diesel op een jaar tijd met 23 procent en die van benzine met 15 procent, en daarom willen boze automobilisten zaterdag op meer dan 700 plaatsen het verkeer lamleggen en heel wat tankstations blokkeren. Rond Parijs staan er onder meer al vijftien blokkades gepland op de website www.blocage17novembre.com, en voor de blokkade van de A8 bij Fréjus hebben zich al 3.000 deelnemers gemeld, waarschuwt mobiliteitsorganisatie VAB.

“Ze kunnen beter in de Wetstraat gaan kamperen”

Dat de protestacties voor enkele lokale handelaars wel serieuze problemen veroorzaken, zit Mattart echter hoog. “Voor hen zijn dat wel extra kosten, zij moeten verder rijden om hun producten af te halen.” De actievoerders richten hun pijlen volgens Mattart ook op de verkeerde. “Het is te gek voor woorden dat ze die depots blokkeren, ze zouden beter in de Wetstraat gaan kamperen. Daar zitten de mensen die de beslissingen nemen. Wij zijn zelf ook slachtoffer van de hoge prijzen, waar we voor niets tussen zitten: er zijn officiële maximumprijzen die worden berekend op basis van noteringen op de internationale markten en de koers van dollar. Dat is allemaal heel transparant. Het is niet de sector die met het grote geld gaat lopen. Integendeel: wij zijn eigenlijk onbezoldigde belastingontvangers voor de schatkist.”