Wie is Félix Gallardo, de “Bill Gates van de cocaïne” en spilfiguur in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie ‘Narcos’?

“El Jefe de los Jefes.” De baas der bazen. Miguel Ángel Félix Gallardo, de man waar alles rond draait in het nieuwe seizoen van ‘Narcos: Mexico’ dat vanaf vandaag op Netflix staat, is niet zomaar een drugsbaron. “Hij was de Bill Gates van de cocaïnehandel. De man die het wereldje beter begreep dan eender wie.”

“Omdat hij als eerste besefte dat de wereld van de cocaïne niet rond de markten draaide, maar dat de markten rond het product zelf - de cocaïne - draaiden, wordt Pablo Escobar wel eens de Copernicus van de cocaïnehandel genoemd”, zegt de wereldwijd gerenommeerde maffia-expert Roberto Saviano. Hoewel de Mexicaan Gallardo veel minder bekend is dan zijn Colombiaanse voorganger, wil dat niet zeggen dat hij maar een kleine garnaal was. Integendeel zelfs, aldus Saviano. “Als Escobar de Copernicus was, dan was Gallardo de Bill Gates van de cocaïnehandel. De grote ondernemer, de stichter van een imperium. De man die het wereldje beter begreep dan eender wie.”

Gallardo in 1989. Foto: ap

In de jaren 80 richtte Félix Gallardo het Guadalajara-kartel op. Het was de eerste grote drugsorganisatie in Mexico die zich meer richtte op de distributie dan op de productie van drugs.

Enkele decennia eerder, in 1946, was “El Padrino” (de Godfather) geboren op een boerderij in Culiacán, in de Mexicaanse staat Sinaloa. Daar vervoegde hij de politiediensten en werd hij de bodyguard van gouverneur Leopoldo Sanchez. In die tijd verwierf hij politieke contacten die hij later nog zou gebruiken om zijn drugsnetwerk uit te bouwen en veilig te stellen.

Operatie Condor

Toen onder de naam ‘Operatie Condor’ alle papavervelden in Mexico werden vernield, werd er een vacuüm gecreëerd waar ene Pedro Avilés zou instappen. Hij wist de bestaande smokkelroutes voor marihuana te gebruiken om een grootschalige cocaïnehandel op poten te zetten. Toen hij in 1978 werd doodgeschoten, was het aan zijn erfgenaam Gallardo - samen met zijn twee luitenanten Rafael Caro Quintero en Ernesto Fonseca Carrillo - om het roer over te nemen. Tegen het midden van de jaren 80 was het Guadalajara-kartel het grootste ter wereld.

Gallardo en zijn kompanen moderniseerden, commercialiseerden én internationaliseerden de drugshandel. Ze zetten cocaïneroutes op vanuit Zuid-Amerika, over Mexico, naar de Verenigde Staten en Europa die nu nog altijd gebruikt worden. Als een volleerde beursexpert kon Gallardo perfect voorspellen wat de markt nodig had en hij wist daar ook perfect op in te spelen. Het was dankzij Gallardo dat de Mexicaanse kartels de dominantie verwierven die ze vandaag nog altijd hebben.

Daarnaast legde hij ook de fundamenten voor de zogeheten Pax Mafiosa, het systeem van corruptie en “gemoedelijkheid” tussen de kartels enerzijds en de Mexicaanse staat anderzijds. Het kartel garandeerde kalmte op de straten in ruil voor bescherming tegen rivaliserende syndicaten. Gallardo’s witwassysteem werd later “geperfectioneerd” door illustere opvolgers als Joaquin “El Chapo” Guzmán.

Eén infiltrant verandert alles

De wereld lag aan zijn voeten. Alles ging Gallardo voor de wind. Tot alles plots veranderde in 1985. Enrique “Kiki” Camarena, een undercover agent van de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration), was het kartel geïnfiltreerd en had hun routes, hun werkwijze en hun persoonlijke connecties met de overheid blootgelegd. Als wraak ontvoerde, martelde en vermoordde het kartel de man. Hoewel er bronnen zijn die beweren dat de CIA van de ontvoering op de hoogte was, maar niets deed om ze te voorkomen, kon de Amerikaanse regering niet langer bij de pakken blijven zitten. Ze dwongen hun Mexicaanse collega’s om de verantwoordelijke te vinden, op te pakken en te veroordelen. Ook al was dat net de man die ze al zo lang beschermden.

Gallardo werd gevat in 1989. Aanvankelijk probeerde hij vanuit zijn cel (dankzij een mobiele telefoon die hij de gevangenis had weten binnen te smokkelen) zijn organisatie te blijven leiden, maar die positie kon hij niet volhouden toen hij in de jaren 90 naar een maximaal beveiligde gevangenis van Altiplano werd overgebracht. Het was pas vorig jaar, na jarenlang juridisch gemanoeuvreer, dat Gallardo eindelijk veroordeeld werd tot 37 jaar cel voor de moord uit 1985. Na zijn arrestatie versplinterde het kartel, wat vandaag de dag nog altijd resulteert in gruwelijke bendeoorlogen in Mexico.

