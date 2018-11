Wordt dit de opvolger van Theresa May als Brexit-deal haar zuur opbreekt?

Over het Kanaal houden ze er rekening mee dat Theresa May de Brexit-storm niet als premier zal uitzitten. Stilaan wordt de vraag gesteld wie de nieuwe eerste minister zou kunnen worden. Gewezen Brexit-minister Dominic Raab, die opstapte uit onmin met May, staat met stip op één om over te nemen.

585 pagina’s tekst. Meer is er niet nodig om een premier in diskrediet te brengen. Dat bleek donderdag op pijnlijke wijze, toen Theresa May zwaar onder vuur kwam te liggen door het Brexit-akkoord dat ze onderhandeld had met de Europese Unie. Zelfs haar partijgenoten zeiden hun vertrouwen in de premier op en vijf ministers stapten op.

May heeft vooral een sterke vijand gevonden in de persoon van Jacob Rees-Mogg, een harde Brexiteer die de voorbije maanden enorm aan populariteit won. Hij is een van de namen die het vaakst valt als mogelijke nieuwe eerste minister, maar zei zelf al dat de kans groter is dat hij Paus wordt dan dat hij de nieuwe eerste minister van het Verenigd Koninkrijk wordt.

LEES OOK. De nagel aan de doodskist van Theresa May: een conservatieve “seksgod” met zes kinderen en heel veel geld

Een veel waarschijnlijkere piste is volgens Britse media die van Dominic Raab. De 44-jarige Brit stapte donderdag uit de regering van May, waarin hij Brexit-minister was, omdat hij het akkoord niet ver genoeg vond gaan. De man had niet het gevoel dat het akkoord genoeg gelijkenissen vertoonde met de beloftes die gedaan werden door zijn partij. Op Twitter stelde hij dat hij “met spijt in het hart moest opstappen”.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 november 2018

Maar Raab zou dus wel eens sneller weer deel kunnen uitmaken van de regering dan gedacht. De voormalige advocaat, van het soort dat vooral ingehuurd wordt voor de grote en mediagenieke zaken, en zwarte gordel in karate maakte nog maar 129 dagen deel uit van de regering van Theresa May. De man had zich ten tijde van het referendum in 2016 opgeworpen als een van de belangrijkste voorstanders van de Brexit. Daar werd hij niet voor beloond met een plekje in de regering. Pas een jaar later kwam de premier na de mislukte verkiezing in 2017 met hangende pootjes vragen of hij minister van Justitie wilde worden.

Antisemitisme verdrijven

Raab ging daarop in, en werd een jaar later beloond voor zijn inzet met het postje dat hij ambieerde: dat van Brexit-minister, waar hij de opvolger werd van David Davis. De speech die hij daarna hield op het partijbureau van de Tory’s klonk als die van een leider. Hij had het over hoe zijn vader ontsnapte aan de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog - de in Tsjechië geboren Jood was in 1938 als vluchteling naar Groot-Brittannië gekomen - en beloofde plechtig dat hij alles zou doen om het antisemitisme uit de partij van Jeremy Corbyn te verjagen tot hij zijn laatste adem zal uitblazen.

Met diploma’s aan Oxford en Cambridge twijfelen weinig Britten aan de capaciteiten van de man, die getrouwd is met een Braziliaanse. Ze wonen samen in Thames Ditton in Surrey met hun twee kinderen. Door als eerste op te stappen uit de regering van May heeft hij zich nu in pole position gebracht om eventueel over te nemen van haar als ze geen premier meer zou zijn. Of het zo ver komt, is afwachten.