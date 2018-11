Joker hervat avontuurlijke groepsreizen naar enkele voorheen onveilige bestemmingen

Egypte en Libanon staan, na 5 en 12 jaar afwezigheid, opnieuw in het lijstje van avontuurlijke groepsreizen van reisorganisatie Joker. Opvallende nieuwkomers in het aanbod voor 2019-2020 zijn de Danakil-regio in het noorden van Ethiopië, Tadzjikistan en Zuid-Korea. Die regio’s zijn klaar om (opnieuw) op avontuurlijke manier bereisd te worden, vindt Joker.

Op 8 oktober 2012 trok de laatste Joker-groepsreis naar Egypte. De afreis in 2013 was voorbereid, maar werd uiteindelijk geannuleerd na de militaire staatsgreep en onrusten in het land. Twaalf jaar geleden stond de laatste Joker-groepsreis naar Libanon gepland. De gevolgen van de Arabische Lente en het gewapend conflict tussen Israël en Hezbollah in 2006 maakten dat het land niet meer veilig genoeg was voor reizigers, zo meldt Joker in een persmededeling vrijdag.

“Onze lokale contacten waren al veel langer vragende partij om opnieuw Joker-groepen te laten langskomen”, zegt Aline Van der Borght, product manager groepsreizen. “Nu het reisadvies van Buitenlandse Zaken, ons belangrijkste kompas, ook positief is, hebben we de stap gezet.”

“Wij volgen strikt de reisadviezen op van ons ministerie van Buitenlandse Zaken”, licht Piet Demeyere van TUI toe. “Voor Libanon en Ethiopië hebben we geen aanbod, maar wat Egypte betreft organiseren we reizen naar de bekende badsteden zoals Sharm el Sheikh die als veilig worden beschouwd, maar de Sinaïregio mijden we omwille van de risico’s die in dat gebied blijven bestaan.”

“De situatie in Egypte in 2018 was tot dusver kalm”, luidt het reisadvies voor Egypte op de website van Buitenlandse Zaken. “Toch blijft de noodtoestand (afgekondigd in april 2017) van kracht en blijft een verhoogde waakzaamheid geboden, wegens een blijvende terreurdreiging, ook in toeristische zones. Reizen naar de Noordelijke Sinaï, de Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan worden afgeraden. Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab, worden eveneens afgeraden.”