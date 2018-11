Opgepast, Rode Duivels: Zwitserland pakte de voorbije vier jaar straffe 31 op 33 in thuismatchen met inzet

De Rode Duivels hebben zondagavond in de Nations League genoeg aan een gelijkspel in Zwitserland om hun groep te winnen en door te stoten naar de halve finales. Thuisploeg Zwitserland kan echter bogen op een ijzersterke thuisreputatie. Het pakte de voorbije vier jaar een imposante 31 op 33 in zijn laatste elf thuismatchen met inzet. Als waarschuwing kan het tellen.

De 0-1-thuisnederlaag die Zwitserland woensdagavond leed tegen het bescheiden Qatar maakt het misschien verleidelijk hen te onderschatten. Toch wordt het zondagavond beslist geen wandeling in het park voor de Rode Duivels. Ten eerste omdat de wedstrijd tegen de Qatarezen maar een oefenwedstrijd was, waar Zwitserland met een onuitgegeven B-team aan de aftrap kwam. Maar vooral toch ook omdat de Zwitsers op een ijzersterke thuisreputatie kunnen bogen als het om de knikkers gaat.

De generatie van Xherdan Shaqiri en Granit Xhaka heeft sinds het 0-2-thuisverlies tegen Engeland in september van 2014 geen thuismatch met inzet meer verloren. Het won zelfs 10 van de 11 daaropvolgende wedstrijden, goed voor een straffe 31 op 33. Bovendien hield het in 9 van die 11 matchen ook zelf de nul. Het doelpuntensaldo: 36-4. Onder de slachtoffers veel kleine ploegen, maar ook regerend Europees kampioen Portugal dat nota bene vlak na het gewonnen EK de boot inging in Zwitserland.

De enige wedstrijd die niet gewonnen werd, hoefden de Zwitsers ook helemaal niet te winnen. In november van vorig jaar volstond een 0-0-gelijkspel tegen Noord-Ierland voor kwalificatie voor het WK nadat enkele dagen eerder al op verplaatsing met 0-1 werd gewonnen.