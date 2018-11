Vlaanderen bereidt zich voor op ‘no deal’ in Brexit-dossier

De Vlaamse regering heeft vrijdag een actieplan goedgekeurd dat onze regio moet voorbereiden op alle scenario’s rond de Brexit, ook het ergste, als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er komt onder meer budget om de bedrijven te ondersteunen die uitvoeren over het Kanaal.

De Britse premier Theresa May tracht momenteel voldoende parlementsleden achter zich te scharen om het ontwerpakkoord met Europa goed te keuren. Vlaams minister-president Geert Bourgeois zei eerder deze week al te hopen dat de verantwoordelijkheidszin het haalt. “Dit is zo’n belangrijk historisch moment voor de welvaart van de Britten, maar ook voor onze welvaart, onze 16.000 kmo’s en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid”, zei hij.

Intussen heeft hij samen met minister van Economie Philippe Muyters een actieplan uitgewerkt. Om de bedrijven die uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk te steunen, verhoogt de regering het budget van exportagentschap Flanders Investment and Trade met 1,9 miljoen euro. Er komt een Brexit Helpdesk die de bedrijven helpt met advies en hen leidt naar subsidies en andere financieringsmogelijkheden.

Daarnaast wordt de versterking van het Departement Buitenlandse Zaken verlengd. Zowel in Londen als in Brussel zitten er tijdelijke experts.

Aan Europa vraagt Vlaanderen compenserende maatregelen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2027. Tegelijk wil de regering uitkijken naar mogelijke opportuniteiten die de Brexit kan bieden, doordat er bedrijven zullen wegtrekken uit het Verenigd Koninkrijk.

“Een Brexit zonder akkoord brengt 28.000 Vlaamse jobs in gevaar”, brengt Bourgeois in herinnering. “Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde grootste exportmarkt, met een bedrag van 28 miljard euro per jaar.”