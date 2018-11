‘Operatie Propere Handen’: scheidsrechter Bart Vertenten komt vrij onder voorwaarden

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft een beslissing genomen in de zaak van Bart Vertenten . De scheidsrechter die betrokken is in ‘Operatie Propere Handen’ komt vrij onder voorwaarden.

Vertenten zat al meer dan een maand in de cel. Hij werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fiscale fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie.

Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, had voor de KI aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig was, aangezien het werd uitgevaardigd door een onderzoeksrechter die door het Antwerpse hof van beroep eerder deze week gewraakt werd.

“De KI veegt dat argument van tafel en stelt in zijn arrest dat de onderzoeksrechter onafhankelijk en onpartijdig handelde toen hij besliste om Bart Vertenten aan te houden. Het bevel tot aanhouding was dus wel degelijk regelmatig”, zegt Van der Sypt.

Welke voorwaarden hij precies zal moeten naleven, wilde het federaal parket niet kwijt. Advocaat Hans Rieder wilde geen commentaar geven op de beslissing van de KI.

Onderzoeksdaden geldig

Het KI verwierp daarnaast wel de argumenten van Rieder over partijdigheid van onderzoeksrechter Joris Raskin in het onderzoek. Daarmee is ‘Operatie Propere Handen’ gered omdat de onderzoeksdaden van Raskin, zoals telefoontaps, geldig blijven.

Het federaal parket tekent bovendien beroep aan tegen de beslissing van het Antwerpse Hof van Beroep om Raskin te wraken. Die kwam er op vraag van Rieder, die Raskin belangenvermenging verweet. Hij was van mening dat de onderzoeksrechter niet meer objectief en onpartijdig te werk kon gaan, omdat hij bij de start van het onderzoek nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het hof oordeelde maandag dat die jarenlange functie van Raskin inderdaad een schijn van partijdigheid kan doen ontstaan bij de publieke opinie en besliste om hem van het onderzoek te halen.

