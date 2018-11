Vakbonden vragen om stakingsacties bij Bpost stop te zetten: “Geef ons tijd om te onderhandelen”

De vakbonden bij Bpost roepen de werknemers op om de spontane acties die de voorbije dagen op verschillenden plaatsen werden gehouden, stop te zetten. “Geef ons nu de tijd en de ruimte om met de directie te onderhandelen”, vraagt Jean-Pierre Nyns (ACOD). “Alleen in een sereen klimaat kunnen we tot een onderhandelde oplossing komen”, voegt Marc De Mulder (VSOA) toe. Bevoegd minister Alexander De Croo zegt te begrijpen dat er argwaan en wantrouwen is.

De vakbonden beslisten donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront om de gecoördineerde stakingsactie niet opnieuw te activeren, maar ze lieten wel weten dat ze begrip hadden voor de spontane acties die er her en der waren.

Volgens De Mulder werd dat misschien verkeerd begrepen als een oproep tot lokale stakingen. “Dat was zeker niet de bedoeling”, aldus de vakbondsman. “We willen integendeel een sereen klimaat creëren om tot een onderhandelde oplossing te kunnen komen.”

Stopzetten

Ook voor ACOD’er Nyns is het tijd om de lokale stakingen stop te zetten. Die waren er eerst vooral in Wallonië, maar in de nacht van donderdag op vrijdag werden de sorteercentra in Brussel en Gent geblokkeerd. “De acties hebben hun nut bewezen, en ik hoop dat de directie het signaal goed begrepen heeft, maar een oplossing kunnen we alleen bereiken aan de onderhandelingstafel”, zegt Nyns. “Ik vraag dat we nu voldoende tijd en ruimte zouden krijgen om te onderhandelen over een allesomvattend akkoord.”

Er was eerder deze week een voorakkoord bereikt, maar dat werd uiteindelijk verworpen. Volgende week zouden directie en bonden opnieuw rond de tafel gaan zitten.

Voorakkoord

Marc De Mulder wijst erop dat in het eerste voorakkoord “veel goeie punten” stonden. “We moeten daarop voortbouwen”, aldus de VSOA’er. “We moeten op een serene manier kunnen onderhandelen om de tewerkstelling veilig te stellen en het werk weer aantrekkelijk te maken.”

De directie had donderdag ook al opgeroepen om de lokale acties te beëindigen. “Ik herhaal dat we vastberaden zijn om nu tot een finaal akkoord te komen, een akkoord met respect voor het welzijn van alle medewerkers en dat ruimte geeft om Bpost aan te passen aan de verwachtingen van de klant”, zei Bpost-topman Koen Van Gerven.

De Croo: “Argwaan en wantrouwen”

Federaal minister Alexander De Croo (Open VLD), bevoegd voor Telecom en Post, betreurt dat er nog altijd gestaakt wordt, maar hij begrijpt dat er op de werkvloer argwaan en wantrouwen leeft. “Ik denk dat er rond de tafel veel goede zaken afgesproken zijn. Ik begrijp wel dat er een zekere argwaan en een stukje wantrouwen is wat de impact van die maatregelen is die de directie heeft voorgesteld”, aldus de vicepremier.

“Misschien moet de directie bekijken op welke manier ze die bezorgdheden kan wegnemen. De directie kan ook tonen dat het menens is om bijvoorbeeld meer mensen te rekruteren zodat de werkdruk naar beneden gaat. Er zijn problemen op de werkvloer, maar ik denk dat er veel elementen op tafel liggen die die problemen kunnen weghalen”, aldus de minister.