Klimaatverandering bederft sneeuwpret in Europa

Klimaatverandering dreigt de sneeuwpret in Europa voorgoed naar het rijk der fabelen te verdringen. Zo blijkt uit een studie van Nederlandse geologen die is gepubliceerd in het blad Geophysical Research Letters.

Uit gegevens over meer dan zes decennia sneeuwbedekking bij duizenden weerstations in heel Europa valt af te leiden dat de gemiddelde sneeuwdiepte sinds 1951 in heel Europa met ongeveer twaalf procent per decennium gedaald is. Vanaf de jaren 80 is nog een versnelling in die afname opgetreden.

Dat er daardoor minder sneeuw ligt op de skipistes, is niet alleen voor wintersporters een probleem, zegt onderzoeksleider Ryan Teuling van de universiteit Wageningen. ‘Het heeft ook grote implicaties voor de beschikbaarheid van zoet water tijdens de smeltperiode in de lente.’ Anderzijds nemen extreme sneeuwophopingen, die gevaarlijk kunnen zijn, ook af, zij het in een wat langzamer tempo.

Door de klimaatverandering valt er overigens niet minder neerslag boven Europa. Alleen valt die neerslag door de hogere temperaturen vaker dan vroeger in de vorm van regen, en niet van sneeuw.