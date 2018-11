Belgische profvoetballer nog maar eens voor rechtbank, nu na vluchtmisdrijf: “Opgepast dat u geen vaste klant wordt”

Oostende - De Oostendse profvoetballer Jinty Caenepeel (21) verscheen vanmorgen nog maar eens voor de politierechtbank. Deze keer daagde hij ook persoonlijk op. “U moet oppassen dat u hier geen vaste klant wordt”, aldus de politierechter.

Kauwend op een kauwgom. Zo verscheen Jinty Caenepeel vanmorgen voor de politierechter. Hij was duidelijk zenuwachtig om zich er opnieuw te verantwoorden. Deze keer werd hij gedagvaard omdat hij op 25 maart in Oostende vluchtmisdrijf pleegde nadat hij een ongeval veroorzaakte. Hij gaf later toe dat hij in paniek was “omdat hij iets gedronken had”.

Het ongeval gebeurde langs de Mariakerkelaan in Oostende. De ex-speler van Cercle Brugge - die momenteel voor Excelsior in de Nederlandse Eredivisie speelt - verleende er toen geen voorrang aan een taxi. Het kwam tot een botsing en de taxichauffeur raakte daarbij gewond. Caenepeel stapte uit en praatte nog even met de man, maar daarna vertrok hij toch. “Vluchtmisdrijf dus”, vond het parket.

Verleden

Het strafverleden van Caenepeel sprak niet bepaald in zijn voordeel. Zo werd hij in 2016 al eens veroordeeld voor een snelheidsovertreding en kreeg hij in mei nog een fikse straf omdat hij onder invloed van cannabis achter het stuur belandde. Hij riskeerde toen een levenslang rijverbod, maar de rechter oordeelde dat hij niet verslaafd was. De zaak zorgde wel voor heel wat commotie bij de Noorderburen.

De advocaat van Caenepeel ontkende het vluchtmisdrijf niet. Zij vond het wel jammer dat de politie de remsporen niet had gecontroleerd. “Mijn cliënt ging stevig in de remmen. Die taxi niet”, klonk het. “Bovendien is de Mariakerkelaan ondertussen een voorrangsbaan geworden. Hij had die man wel zijn naam gezegd voor hij vertrok, maar hij had onmiddellijk veel spijt van wat hij had gedaan. Hij wilde eigenlijk net naar de politie stappen toen die zelf voor zijn deur stonden.”

Caenepeel (rechts) bij zijn huidige club Excelsior. Foto: Photo News

Excuses

Caenepeel zelf excuseerde zich uitgebreid bij de rechter. “Ik had nooit mogen wegrijden. Ik had ook echt niet gezien hoe erg het was. Dat heb ik pas nadien geweten”, klonk het. De politierechter vroeg hem terloops hoe het met zijn professionele carrière ging. Maar het antwoord was negatief: “Sinds die zaak met die cannabis zijn mijn speelminuten fors verminderd.”

De jonge voetballer kreeg een boete van 3.600 euro en een rijverbod van drie maanden en vijftien dagen. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. “Ik hoop dat ik u de volgende keer niet hier maar op het scherm of op het veld zie”, sloot de rechter af.