Monique zoekt mysterieuze man die haar redde op de Antwerpse Ring: “Ik heb doodsangsten uitgestaan”

Antwerpen - De auto van Monique Maes uit Ekeren viel donderdagochtend om 7.45 uur plots stil op de Antwerpse Ring, ter hoogte van Merksem. “Een man is me toen komen helpen, maar ik heb hem niet genoeg kunnen bedanken.”

“Ik reed op de tweede rijstrook van rechts en plots reageerde mijn auto niet meer. Alle elektronica viel uit. Ik kon dus ook mijn richtingaanwijzers niet opzetten, zelfs de ramen gingen niet meer open”, vertelt Monique. Kleindochter Noa zat naast haar in de auto toen het gebeurde. “Dat maakte het extra angstaanjagend. Het verkeer bleef gewoon langs ons razen. Het leek een kwestie van tijd voor iemand tegen ons aan zou knallen. Ik heb gezegd: meisje, gewoon vooruit blijven kijken. Het komt wel goed, maar eigenlijk stond ik doodsangsten uit.”

De redder is nood was een man die zijn donkere wagen, een monovolume, naast de auto van Monique zette. “Hij heeft zijn pinkers opgezet en is ons komen helpen. Hij deed zijn fluohesje aan, er is dan ook nog een vrachtwagen richtingaanwijzers om het andere verkeer te waarschuwen. Samen hebben we dan de auto aan de kant geduwd. Daarna is de takelwagen gekomen en is de man doorgereden.”

Monique is nu op zoek naar haar redder. “Ik heb het gevoel dat ik hem niet genoeg bedankt heb. Hopelijk neemt hij contact op, zodat ik hem nog een fles wijn kan geven en hem persoonlijk nog eens kan bedanken. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als hij ons niet was komen helpen.”

Bent u de redder in nood of klinkt het verhaal u bekend in de oren? Geef ons eens seintje via hier@reageren.be, dan brengen we u in contact met Monique Maes.