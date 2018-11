Onur Kaya toont net ‘iets te veel’ van KV Mechelen-ploegmaat op Instagram: “Per ongeluk? Ik hoop het”

Een selfie van AC Milan-speler Raoul Bellanova met Cristiano Ronaldo ging afgelopen week de wereld rond omdat Juventus­-verdediger Giorgio Chiellini in de achtergrond geen kleren aanhad. Een gelijkaardig verhaal bij KV Mechelen.

LEES OOK. Nu al beruchte selfie van Milan-speler met Ronaldo gaat de wereld rond, maar voor één keer niet door de Portugees

Na de winst tegen ­Union werd de periodetitel in de kleedkamer uitbundig gevierd. Uiteraard met de obligate ploegfoto. Verdediger Lucas Bijker ­vierde enthousiast mee. Misschien iets te enthousiast gooide hij zijn edele delen mee in de strijd. ­Terwijl alle ploegmaats het kiekje proper bijsneden, dropte Onur Kaya de foto ongecensureerd op Instagram. Tot Sebastien Dewaest hem er subtiel op attent maakte. Bijker kan er wel mee ­lachen.

“Er zijn ergere dingen in deze wereld. Ik had ­natuurlijk ­liever gehad dat deze foto niet op het internet was ­verschenen, maar ik maak mij er niet druk in. Of Kaya de foto per ongeluk heeft gepost. Ik hoop het. (lacht) Ik heb hem er niet op ­aangesproken. Sinds die foto heb ik wel veel ­berichtjes gekregen van oude ­bekenden. Laten we het dus positief bekijken: die mensen zijn mij nog niet vergeten.”