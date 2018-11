Uitgerekend op dag dat hij van leer trekt tegen Coucke, krijgt makelaar brief van Anderlecht in de bus

Van timing gesproken. Uitgerekend op de dag dat hij Anderlecht-voorzitter Marc Coucke van antwoord dient in onze krant, heeft spelersmakelaar en advocaat Stijn Francis een brief van paars-wit in de bus gekregen.

LEES OOK. Onbesproken makelaars voelen zich onterecht veroordeeld door Anderlecht: “Dan moet je fans ook vragen om geen tickets meer te kopen”

Het gaat om de gevreesde brief die begin deze week wel meer makelaars met spelers bij Anderlecht aankregen. Daarin stelt de club dat alle betalingen aan spelersmakelaars stopgezet worden tot na het onderzoek in Operatie Propere Handen.

LEES OOK. Het is Coucke menens: Anderlecht stopt betalingen aan makelaars

Francis, die zelf ook belanghebbende is omdat hij enkele spelers van Anderlecht vertegenwoordigt, had daar zijn bedenkingen bij. “Als ze consequent betalingen zouden blokkeren voor alle makelaars omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar enkele makelaars, dan lijkt dat niet correct”, zei hij.

Op het moment van zijn uitspraken had Francis als één van de weinige makelaars nog niets gehoord van Anderlecht, maar daar is bij deze dus verandering in gekomen.