Koning Albert maakt zich grote zorgen om fel vermagerde kleindochter

Nog meer zorgen voor koning Albert (84) na de recente beroerte van koningin Paola en de dreigende DNA-test op vraag van Delphine Boël. Hij schrikt ervan hoe fel zijn oudste kleindochter Maria Laura (30) is vermagerd. Prinses Astrid, moeder van de prille dertiger, beaamt dat.

Albert II kreeg gisteren een foto van Maria Laura cadeau van een fan die op Koningsdag de royals kwam begroeten na het Te Deum in de Brusselse kathedraal. “Het is lang geleden, mevrouw, dat ik mijn kleindochter heb gezien, want ze is altijd in het buitenland”, sprak de gepensioneerde vorst. “Maar ik wist niet dat zij zo…” Zo vermagerd is, aldus Astrid, die naast hem stond en zijn woorden aanvulde. “Te veel vermagerd”, vond Albert. Waarna hij zich nog liet ontvallen: “Alle jonge juffrouwen wensen te vermageren. Dat is overdreven.”

Op de foto poseerde Maria Laura, in blauwe blouse en dito jasje, met haar jongere zus Luisa Maria (23). Het portret is twee maanden geleden gemaakt aan de kerk van Laken, nadat de meisjes en een groot deel van de koninklijke familie een dankmis hadden bijgewoond voor koning Boudewijn. Albert was toen een opvallende afwezige. Hij zette liever zijn vakantie in Italië voort dan het 25ste sterfjaar van zijn geliefde broer te herdenken.

Maria Laura was wel vanuit Londen overgevlogen naar Brussel. Ze woont al zo’n vijf jaar in de Engelse hoofdstad en werkt als analiste bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ze werd er onlangs herenigd met Luisa Maria. Die is na haar universiteitsjaren (politieke en economische wetenschappen) in het Canadese Montréal naar Londen verhuisd om rechten bij te studeren.