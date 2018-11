Europese Commissie start disciplinaire actie op tegen Italië

De Europese Commissie heeft beslist om een disciplinaire procedure op te starten tegen Italië omdat de regering vasthoudt aan een begroting die afgekeurd werd door de Commissie. Dat meldt Euronews.

In oktober keurde de Europese Commissie de ontwerpbegroting voor 2019 van de Italiaanse overheid af. De Italianen willen meer lenen en uitgeven, maar dat is in strijd met de regulering van de Europese Unie. Dinsdag kreeg Italië een tweede kans, en het diende precies dezelfde ontwerpbegroting in.

De EU zal daarom een procedure opstarten om disciplinaire actie te kunnen ondernemen tegen het land.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had de Europese Unie (EU) vrijdag gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van mogelijke strafmaatregelen tegen zijn land. “Dit zal de EU meer treffen dan ons”, zei Salvini.