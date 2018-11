Twaalf jaar cel voor vrouw die grootmoeder probeerde te doden met pannenkoeken

Het hof van beroep van Brussel heeft vrijdag de celstraf van twaalf jaar bevestigd die in eerste aanleg was uitgesproken tegen Marie-France G. Zij had in 2017 haar grootmoeder proberen te vergiftigen met pannenkoeken. Volgens het hof ondernam ze de moordpoging “duidelijk om financiële redenen”.

De grootmoeder kreeg op 17 september 2017 in een rusthuis in Tubeke bezoek van Marie-France G., die pannenkoeken had meegebracht. De volgende ochtend werd de 96-jarige oma bewusteloos naar de spoedafdeling van een ziekenhuis gebracht, waar een grote hoeveelheid neuroleptica in haar lichaam werd gevonden. Die had ze volgens de artsen wellicht de dag voordien ingenomen.

Het onderzoek ging al snel in de richting van Marie-France G., de enige erfgename van het slachtoffer. De speurders ontdekten dat G. de procuratie had verloren die ze op de rekeningen van haar grootmoeder had, nadat ze een deel van het geld had opgesoupeerd.

Volgens het hof van beroep bestaat er geen enkele twijfel over dat de beklaagde haar grootmoeder om het leven wilde brengen. Het hof was ook van oordeel dat ze “enkel met voorbedachtheid kon handelen”. “De feiten zijn des te erger, omdat de beklaagde ze in staat van wettelijke herhaling pleegde, aangezien ze enkele jaren eerder haar echtgenoot trachtte te vermoorden met een karabijn.”