Bourgeois wil VK extra tijd geven om akkoord te bereiken: “Geen Brexit-deal kost 28.000 Vlaamse jobs”

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In het voor Vlaanderen beste geval gebeurt dat met een vooraf onderhandeld akkoord, beseft Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Hij vraagt de betrokken politici om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Verleng de termijn desnoods”, aldus Bourgeois.

Terwijl de Britse premier Theresa May momenteel voldoende parlementsleden achter zich tracht te scharen om het ontwerpakkoord met Europa goed te keuren, heeft Geert Bourgeois samen met minister van Economie Philippe Muyters een actieplan uitgewerkt voor een eventuele ‘no deal’.

De Vlaamse minister-president hoopt dat het niet zo ver komt. “Een Brexit zonder akkoord brengt 28.000 Vlaamse jobs in gevaar”, zei Bourgeois vrijdag. “Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde grootste exportmarkt, met een bedrag van 28 miljard euro per jaar.”

Op Twitter voegde hij er nog aan toe dat de verdragen van de Europese Unie niet meer van toepassing zijn als er op 29 maart 2019 geen deal is. “Het Verenigd Koninkrijk wordt dan een derde land terwijl niets geregeld is. Dat betekent chaos. Verantwoordelijke politici mogen dit niet laten gebeuren, ik roep op om in dat geval de termijn te verlengen.”

Als er op 29/03/19 geen deal is, zijn de EU-verdragen niet meer v toepassing en wordt het VK een 3de land terwijl niets geregeld is. Dat betekent chaos. Verantwoordelijke politici mogen dit niet laten gebeuren, ik roep op om in dat geval de termijn v art.50 te verlengen #brexit — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) 16 november 2018

De opborrelende paniek bij Bourgeois kan niet verbazen. Hylke Vandenbussche, professor Internationale Economie aan de KU Leuven, becijferde vorig jaar wat het zou betekenen als er geen akkoord komt over het vertrek van het VK uit de Europese Unie en het dus tot een zogenaamde ‘harde Brexit’ gaan. Een mooi plaatje is dat niet: 42.000 jobs weg en een bruto binnenlands product (bbp) dat 2,35 procent lager ligt. In Vlaanderen staan er dan 28.000 jobs op het spel.

Ook andere studies tonen aan dat België er bekaaid vanaf zou komen. Geen enkel ander land, behalve Ierland en het Verenigd Koninkrijk zelf, zou economisch sterker lijden onder een harde Brexit, berekende het kredietagentschap Moody’s. En volgens het IMF zou de export alleen in Ierland, Denemarken en Nederland nog sterker dalen dan in België.