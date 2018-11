Tweede geluidsopname opgedoken waarin moord op Khashoggi besproken wordt

Er bestaat een tweede geluidsopname van voor de moord op de Saudische dissidente journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in het Turkse Istanboel. Dat bericht de Turkse krant Hürriyet vrijdag. Volgens het blad spreekt de inhoud daarvan de officiële verklaringen van Riyad tegen.

Tot nu toe was enkel het bestaan van één opname bekend, volgens de Turkse regering is daarop de moord zelf te horen. De nieuwe geluidsopname van 15 minuten werd volgens Hürriyet gemaakt in de periode vóór de moord. Er zou te horen zijn hoe de leden van het Saudi-Arabische commando het ombrengen van Khashoggi bespreken.

Als de opname authentiek is, blijken de verklaringen van de Saudische regering gelogen. Volgens Riyad had het commando de opdracht om de journalist mee te nemen naar Saudi-Arabië, maar weigerde hij mee te werken, waardoor de situatie ontaardde en Khashoggi werd gedood.

Doodstraf

Het bericht van Hürriyet komt er daags nadat het Saudische parket de doodstraf vorderde voor vijf mannen die ervan verdacht worden betrokken geweest te zijn bij de dood van Khashoggi. Elf van de achttien mensen die gearresteerd waren in verband met moord, zijn intussen in verdenking gesteld. Hun namen werden niet vrijgegeven.

Volgens het Turkse gerecht werd Khashoggi in het consulaat eerst gewurgd en dan in stukken gesneden om te worden opgelost. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is de opdrachtgever van de moord de Saudische prins en troonopvolger Mohammed ben Salman, wat Riyad ontkent.