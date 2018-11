De gekste interlandderby ter wereld heeft Belgisch tintje

Zondag wordt de gekste interlandderby ter wereld gespeeld: het duel tussen de twee Congo’s: Congo-Kinshasa en Congo-Brazzaville. In vogelvlucht liggen beide Afrikaanse hoofdsteden slechts een paar kilometer van elkaar. “Vanuit de hotel­kamer in Kinshasa kun je Brazzaville zien liggen, maar toch is het een ­internationale reis”, lacht ­Sint-Truiden-speler Jordan ­Botaka. “Deze derby is even groot als België-Frankrijk op het WK voor jullie.”