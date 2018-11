Elon Musk eigent zich Gravensteen toe

Tesla-topman Elon Musk is op zoek naar een torenwachter. Om kandidaten te lokken, pakte hij uit met een afbeelding van het Gravensteen. “Het stelt niet veel voor, maar het is van ons”, zegt hij. Al gaf hij voor zijn verwarde volgers snel toe dat het om een grap ging.

Musk is behalve de sterke man van Tesla ook eigenaar van Boring Companie, een bedrijf gespecialiseerd in het graven van tunnels. Op de vacaturepagina van dat bedrijf staat nu een zoekertje voor een torenwachter, zij het maar voor twee dagen.

Het inspireerde Musk op twitter tot een grapje, duidelijk geïnspireerd op een scene uit Monty Python & The Holy Grail: “We hebben een ridder nodig die met een Frans accent mensen beledigingen toewerpt”. Die werd meteen gevolgd tot een tweet met een foto van het Gravensteen. Al gaf hij al snel toe dat het toch niet zijn kasteel is. “Ik vond gewoon die foto op het internet.”

Wat precies verwacht wordt van de kandidaten voor de functie is niet duidelijk.

Not much but it is ours pic.twitter.com/gx2l84M3f7