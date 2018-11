Familie van onbewoonbaar huis slaat noodkreet: “Gemeente zet koeien onder dubbel dak maar heeft geen noodwoning voor gezin van zes”

Sint-Lievens-Houtem -

Het regent er binnen, er zit in gat in de vloer van de bovenverdieping en er staat schimmel op de muren maar toch wonen zes mensen nog in een huis in de Houtemse Hofkouter dat onbewoonbaar is verklaard. “Een alternatief dat we kunnen betalen vinden we niet en een noodwoning heeft de gemeente niet.”