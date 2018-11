Ze verliet haar gezin zonder een woord, ging naar Parijs en belandde in België onder een trein: het mysterie van Corrie

In welke omstandigheden is Corrie van der Valk (58) precies aan haar eind gekomen? De kans is groot dat we de waarheid nooit zullen kennen. Na zeventien jaar zoeken weet de familie eindelijk wel dat ze dood is en al die tijd begraven lag in een anoniem graf op het kerkhof van Bois-De-Villers, bij Namen. Kort na haar verdwijning in 2001 kwam ze in dat plaatsje onder een trein terecht. Als Corrie van der Valk rondliep met zelfmoordplannen, waarom liet ze dan nog een facelift uitvoeren? En wat deed ze voor haar dood in Parijs?