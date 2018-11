Birger Verstraete van AA Gent krijgt lichte strafvermindering in hoger beroep

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag drie speeldagen schorsing en 2.500 euro boete opgelegd aan Birger Verstraete. De middenvelder van AA Gent bekwam wel dat een van de drie matchen schorsing met uitstel werd verleend.

Coach Jess Thorup kan daardoor niet op zijn middenvelder rekenen in de competitiewedstrijden tegen Antwerp (25 november) en Lokeren (30 november). In de bekermatch tegen Beerschot Wilrijk (4 december) is Verstraete opnieuw inzetbaar.

Het Bondsparket had voor de tackle met studs vooruit op de enkel van Dauda tijdens het competitieduel in Anderlecht (2-0) graag drie matchen schorsing gezien. Die strafvordering werd in eerste aanleg ook bevestigd, maar AA Gent tekende met succes beroep aan.

“Uit de tv-beelden leidt de commissie af dat Verstraete de bedoeling had om de bal te spelen en geen opzettelijke fout te maken”, verklaarde de Geschillencommissie HB de strafvermindering. “Met de roekeloze actie bracht hij de fysieke integriteit van Dauda evenwel ernstig in gevaar. Verstraete speelde ook de bal niet.”

In principe had twee speeldagen schorsing volstaan, maar de Geschillencommissie HB merkte nog een ander element op. “Na het contact maakt Verstraete zelf een beweging om een blessure te simuleren. Daarmee probeerde hij de scheidsrechter te misleiden. Dit element wettigt dat de minimumsanctie van twee wedstrijden schorsing dient verhoogd te worden met een wedstrijd uitstel.”