De Lijn wil passagiers vanaf 26 november uit Noordstation houden

Brussel - De Lijn geeft het Brusselse Gewest nog een week de tijd om orde op zaken te stellen in het Brusselse Noordstation. Anders krijgen de bussen vanaf 26 november een andere vertrek- en aankomstplaats buiten het station.

De Lijn klaagt al langer over de veiligheid in het Noordstation. Zowel voor haar chauffeurs als voor de reizigers. Sinds het koud is, is de toestand er niet beter op geworden. Transmigranten uit het Maximiliaanpark hebben hun intrek genomen in het station en ook aan het gedeelte waar de bussen van De Lijn aankomen en vertrekken.

LEES OOK. De Lijn gaat passagiers buiten Brusselse Noordstation laten wachten en opstappen

De Lijn dreigt er nu om mee vanaf maandag 26 november de bediening van het station Brussel-Noord aan te passen. “30 buslijnen zetten hun passagiers vanaf dan af aan de zijkant van het station, voor het gebouw van BNP Paribas. De vertrekhalte ligt dan op het vlakbijgelegen Rogierplein. De maatregelen komen er omdat de overlast in en rond het Noordstation blijft aanhouden, ondanks de herhaaldelijke vraag van De Lijn om de situatie aan te pakken”, zegt Tom Van de Vreken.

De Lijn onderzoek al langer om passagiers uit het station te houden en voorziet in de toekomst een halte waar nu ook al de bussen van de MIVB stoppen. Ze willen daar een luifel bouwen om passagiers te beschermen tegen regen en wind.

Burgemeester legt fout bij Jambon en Francken

Voor Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt, wiens politieagenten patrouilleren rond het Noordstation, is dit een bevestiging van de mislukte politiek van N-VA-ministers Jan Jambon en Theo Francken.

“De politie is al drie tot vier keer per dag aanwezig in en rond het Noordstation. Maar omdat er geen oplossing is voor de aanwezigheid van deze migranten, beperkt de politie zich tot de ordehandhaving en zaken als dronkenschap of diefstal. Al zijn die feiten vaak niet veroorzaakt door migranten”, stelt burgemeester Clerfayt.

Het terrein waarop de bushaltes zich bevinden wordt gehuurd door De Lijn en wordt beschouwd als privéterrein. De politie van Schaarbeek patrouilleert er, maar “het is niet onze taak om er permanent te bewaken. Ze kunnen het als privéterrein perfect afsluiten”, zegt Clerfayt.

Door de koude verplaatst het probleem zich van het Maximiliaanpark naar de haltes van De Lijn, die beter beschermd zijn voor die koude. Voor de burgervader van Schaarbeek is het geen lokaal gebonden probleem.

“Dit is het gevolg van de politiek van Francken en Jambon die ze in Vlaanderen gaan halen en hier afzetten”, waarmee Clerfayt doelt op de snelwegparkings.

“Minister Weyts heeft gelijk, want het is schandalig dat de ministers Jambon en Francken deze mensen zonder oplossing laten. Daarmee zegt hij dat de politiek die ze voeren onvoldoende en problemen creëert in Brussel.”

NMBS: veiligheid van reizigers topprioriteit

Spoorwegmaatschappij NMBS benadrukt, na het dreigement van De Lijn om de halte aan het Brussels Noordstation te verplaatsen, nogmaals dat de veiligheid van de reizigers en personeel de topprioriteit is. Hun werking en bewaking staat wel los van de haltes van De Lijn.

“Wat door de meesten beschouwd wordt als het Noordstation, is niet volledig NMBS-domein. Je hebt ook een deel van het CCN (het gebouw waarin het Noordstation huist), wat niet van ons is”, verduidelijkt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Om de veiligheid van de treinreizigers en het personeel te verzekeren, patrouilleert de eigen veiligheidsdient van de NMBS, Securail, steeds in nauwe samenwerking met de politie. De camerabewaking in het Noordstation wordt in de gaten gehouden door zowel NMBS als de spoorwegpolitie. Die laatste staat onder de bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Treinreizigers die willen overstappen op een bus, zullen iets meer moeite moeten doen indien de halte aan het Noordstation wordt afgeschaft. Die begin- en eindhaltes worden dan verplaatst naar de haltes voor het gebouw van BNP Paribas en aan het Rogierplein.