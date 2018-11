Ramp tussen legerhelikopter en drone nipt vermeden

Een helikopter van het Oostenrijkse leger is ei zo na gebotst met een particuliere drone. Dat meldde de politie van de staat Neder-Oostenrijk vrijdag. Die heeft een onderzoek opgestart wegens het “opzettelijk in gevaar brengen van de luchtvaartveiligheid”.

De helikopter was donderdag aan het opstijgen op de militaire basis in Langenlebarn, in het noorden van Oostenrijk, toen de piloten de naderende drone opmerkten. Uiteindelijk kwam het toestel zo dichtbij dat de helikopter in allerijl moest uitwijken om een botsing te vermijden.

In augustus kwam ook al eens een drone tot op minder dan 200 meter van een passagiersvliegtuig van Austrian Airlines, toen het toestel pas was opgestegen van de luchthaven van Wenen. De politie opende toen eveneens een onderzoek, maar kon de gebruiker van de drone nog niet vinden.