Steven Vanackere: “Ik erken, ik ben zelf geen vrouw, maar ik verlaat de politiek met opgeheven hoofd”

Ex-vicepremier Steven Vanackere (CD&V) wordt vanaf 1 januari directeur bij de Nationale Bank en verlaat dus de politiek. Op zijn Facebookpagina komt hij terug op de “storm” die zijn benoeming de voorbije weken veroorzaakte. “Dat enkelen deden alsof de keuze geen enkele uitstaans heeft met bekwaamheid, is onheus”, schrijft hij.

De benoeming zorgde voor kritiek. Na het verdwijnen van Marcia De Wachter zit er immers geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank. “Wie met mij heeft gewerkt, kent mijn posities inzake genderbalans. Bij alle personeelsbeslissingen die ik kon nemen, heb ik vrouwen benoemd waar dat enigszins kon, en ik heb veel bekwame vrouwen kunnen aanstellen als kabinetschef, als adviseurs, als baas van Kind & Gezin, als voorzitter van Infrabel, enz... Maar ik erken, ik ben zelf geen vrouw”, schrijft Vanackere daarover. “Dat mijn benoeming de katalysator is geweest voor een meer structurele regeling voor de toekomst, is iets wat de bagger in de media voor mij ten dele compenseert”.

Beweringen dat de benoeming van Vanackere er moest komen om hem weg te promoveren, noemt Vanackere “niet fair”.

“Men is blijkbaar de rentecrisis van eind 2011 in België vergeten, de dreigende Europese strafbank toen ik aantrad als financieminister, en het feit dat de Financial Times mij een jaar later uitriep tot meest betrouwbare minister van Financiën van de EU. Het structureel begrotingssaldo is met 1,4% van het bnp verbeterd in de twee budgettaire jaren waarvoor ik mee verantwoordelijk was. Mijn voorspelling bij mijn ontslag in het voorjaar van 2013 is ook uitgekomen, namelijk dat als het stof zou gaan liggen, zou blijken dat er me niets, maar dan ook niets kon verweten worden in de kwestie van de winstbewijzen van Belfius. Enorm veel mensen hebben dat begrepen: bij de laatste Europese verkiezingen haalde ik meer dan 150.000 voorkeurstemmen op een derde plaats. Ik verlaat de politiek met opgeheven hoofd”, aldus Vanackere.