VIDEO. Met 600 tegelijk lachen levert record én flinke smak geld op

Serskamp / Wichelen - In de sporthal van afdeling De Rozelaar van basisschool Gibo Serskamp lachten liefst 600 leerlingen zich vrijdag een rode neus tijdens een sessie lachyoga. Meteen goed voor een record én een flinke smak geld voor de Rode Neuzen Actie.

“Met een twintigtal deelprojecten willen we het welbevinden van onze leerlingen verbeteren,” aldus projectleider Jo Van Der Fraenen. “Het medium bij uitstek om dit te verwezenlijken is de lach.” Gibo gaf de lachyoga vanaf september een vaste plaats in het lessenrooster. “De resultaten in de klas zijn zeer positief: leerlingen blijken veel alerter en het pestgedrag vermindert aanzienlijk”, zegt Van Der Fraenen. Vooral dat laatste gaf de doorslag om een recordpoging lachen op te zetten ter gelegenheid van de Rode Neuzen Dag. Samen met andere acties hoopt de school zo 25.000 euro in te zamelen voor Rode Neuzen Dag.

Uiteraard waren de leerlingen enthousiast. Voor het ophalen van sponsorgeld hebben ze hun beste beentje voorgezet. “Bij familie natuurlijk”, vertelt Tibo die 50 euro bijeenbracht. Ook Louise en Tommy spraken de gezinsleden aan. “Samen goed voor 35 euro.” Zeno van het zesde leerjaar had wel een speciale reden. “In mijn vroegere school werd ik gepest om mijn kleding. Voor deze actie heb ik mij dan ook bijzonder ingezet: ik haalde 300 euro op. Ook mijn zus hielp mee bij de collega's op haar werk.”

Om de dag te besluiten trokken Nils, Olivia, Lucas en Simon nog even naar de lachspiegel. “Omdat lachen plezant is,” klonk het. Maar toch ook een ernstige noot: “We werkten heel graag mee aan de actie die tot doel heeft om kindjes te helpen die psychische problemen hebben”, besluit Olivia.

Inmiddels staat de teller van de actie op 12.000 euro. “Inclusief de bijdrage van de gemeente Wichelen”, kan meester Jo meedelen. En het is nog niet gedaan. “Met lachen gaan we verder: net vóór de slotshow van de Rode Neuzen Dag van 30 november brengen onze leerlingen de rij wachtenden aan het Sportpaleis te Antwerpen met 8 XXL-lachspiegels aan het lachen. En hopelijk zal dit ook op de lachspieren werken van de presentatoren Koen Wauters en Jonas Van Geel.” En uiteraard is het lachrecord intussen veroverd.