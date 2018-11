Turkije arresteert opnieuw honderden regeringskritische stemmen

De Turkse autoriteiten hebben vrijdagmorgen een reeks razzia’s uitgevoerd tegen academici, mensen uit het middenveld, soldaten en imams.

Bij een grote actie in Istanboel en drie andere provincies viseerden agenten van de Dienst Georganiseerde Misdaad academici en leden van de “civiele maatschappij”. Volgens het persbureau DHA ging het om twintig mensen uit de omgeving van de voorzitter van het Anadolu Cultuurinstituut Osman Kavala. Dertien van hen werden effectief gearresteerd.

Zelf is zakenman en intellectueel Osman Kavala al meer dan een jaar geleden gearresteerd en wacht hij nog op een formele aanklacht. Wat tot felle internationale kritiek heeft geleid. Hij wordt onder meer aangewreven een “rol” te hebben gespeeld tijdens de mislukte coup van juli 2016 tegen president Recep Tayyip Erdogan. Ook luidt het dat hij banden heeft met het regeringskritische protest in het Gezipark in 2013.

Volgens DHA is een van de arrestanten de vicevoorzitter van het Cultuurcentrum, Yigit Ekmekci, de decaan van een rechtsfaculteit en een gerenommeerde vrouwelijke wiskundeprofessor.

Gülen

Tegelijkertijd zijn er in het kader van een operatie tegen veronderstelde leden van de beweging van de in ballingschap levende islamitische prediker Fethullah Gülen in Istanboel veertien mensen wegens “financiering van terreur” opgepakt. Volgens Erdogan is Gülen verantwoordelijk voor de gefaalde staatsgreep.

In het westelijke Izmir traden luidens DHA veiligheidstroepen op tegen kleine handelaars die ook banden met de Gülenbeweging zouden hebben. Zeventien mensen zijn opgepakt.

Ook het parket in de hoofdstad Ankara startte een anti-Gülenoperatie, om in totaal 188 mensen in 26 provincies te vinden. Onder hen zijn er honderd leden van de luchtmacht en 88 imams. Enkele gezochten bevinden zich reeds in de cel.

“Terroristen”

Sinds de mislukte coup treedt de Turkse regering hard op tegen veronderstelde vijanden van de staat en “terroristen”, onder wie academici, journalisten en mensenrechtenactivisten.

Zowat 218.000 mensen zijn gearresteerd, zei volgens het staatspersbureau Anadolu minister van Binnenlandse Zaken Suleiman Soylu donderdag in het parlement. Van hen zijn er 16.694 reeds veroordeeld, 14.750 bevinden zich nog in preventieve hechtenis.