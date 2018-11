Hier groeien de jassen aan de bomen

Aarschot - In Aarschot lijken de jassen tegenwoordig aan de bomen te groeien. Een initiatief om minderbedeelden een warme jas te bezorgen, zo blijkt.

In Aarschot is een nieuw warm initiatief gestart, namelijk de oproep naar het zorgen voor warme jassen voor iedereen die het niet zomaar zelf kan betalen. De formule is eenvoudig. Je hangt de warme jas die je kan missen op een herkenbare plaats, bijvoorbeeld aan een boom. Je schrijft een warm bericht op het speciaal hiervoor ontwikkelde flyertje tegen armoede en je maakt er een foto van. Plaats de foto op de sociale media en wie nood heeft aan dergelijke jas kan die dan gaan oppikken.

Het idee komt van Wim Hendrickx die dit initiatief elders zag en het een super idee vond om ook in Aarschot uit te voeren. “Het wordt kouder. Daarom starten we ook met deze actie in Aarschot. Wie een jas heeft die hij of zij kan missen, kan hieraan meedoen. Wout Plasmans van de Talentenbank en buurtwerker coördineert de actie. Wie geen tijd heeft, maar wel een warme jas kan een seintje geven via #warmaarschot. Wij doen dan het nodige”, zegt Hendrickx.

Ondertussen werden in Aarschot al enkele jassen op dergelijke wijze aangeboden en die vonden ook al snel een nieuwe eigenaar. Er is, volgens de initiatiefnemers, zeker ook heel wat nood aan kinderjassen. Vandaar ook de warme oproep voor jassen voor iedereen, van klein tot groot. Met dit initiatief wordt het een warmere winter voor velen. “Dit initiatief is heel erg hartverwarmend. We hopen op een grote navolging van die eerste jassen”, zegt Geert Schellens, schepen van Welzijn (SP.A)