Fourniret veroordeeld tot levenslang voor moord op vrouw van crimineel en diefstal van goudschat

Seriemoordenaar Michel Fourniret is voor het hof van assisen van Yvelines veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij stond samen met zijn ex-vrouw Monique Olivier terecht voor de moord in 1998 op de vrouw van een vroegere medegevangene. Zij wist waar haar vriendje een goudschat verborgen had.

Volgens de aanklacht vermoordden het 76-jarige “Monster van de Ardennen” en zijn intussen ex-vrouw Monique Olivier samen Farida Hammiche om de hand te kunnen leggen op een verborgen schat van een bende. Ze hebben nu tien dagen om beroep aan te tekenen tegen hun veroordeling.

Farida Hammiche was de echtgenote van een Franse crimineel met wie Fourniret in de jaren 80 een gevangeniscel deelde. Jean-Pierre Hellgouarch was een drugsdealer en een bankrover. Fourniret, die toen drie jaar vastzat voor verkrachtingen, kon het goed vinden met hem.

Hellgouarch was een vertrouweling geweest van de Bande des Postiches – de Bende van de Pruiken. Die legen­darische bankroversbende beroofde tussen 1981 en 1986 tientallen juwelierszaken in Parijs. De overvallen kregen veel weerklank in de Franse pers, en werden later verfilmd.

Een deel van hun buit lag al jaren ­begraven in een kist op het kerkhof van Rambouillet, in de buurt van ­Parijs. Dat had Hellgouarch van een Italiaans bendelid gehoord. Omdat de volledige bende was opgerold, kon niemand het goud opgraven.

“Ik had geld nodig, maar ik zat in de cel”, vertelde Hellgouarch eerder al in de rechtszaal. “En ja, ik heb Fourniret gevraagd om mijn vrouw te helpen om het goud op te graven. Ik vond dat hij tuiniershanden had, in plaats van de handen van een dief. Ik besefte dat er een risico was dat hij met het goud aan de haal zou gaan. Maar dat hij haar zou doden?”

Geld voor kasteel

Nadat Fourniret in 1988 vrijgelaten werd, kwam Farida Hammiche bij hem aankloppen. Of hij wilde helpen om de schatkist mee op te graven. Datzelfde jaar verdween Hammiche. Pas achttien jaar later zou Monique Olivier, Fournirets echtgenote, opbiechten wat er gebeurd was: ze was vermoord door Fourniret.

Fourniret en Hammiche zouden op een nacht samen de kist opgedolven hebben, waar 80 kilo goudstaven in zaten, en gouden munten. Ham­miche beloofde Fourniret dat hij 500.000 Franse francs van de opbrengst zou krijgen. Maar Fourniret zag zijn geld niet. Daarom zou hij op 13 april 1988 boos naar haar huis zijn gereden.

Fourniret ontkent de misdaad niet, en heeft al bekentenissen afgelegd. “Ik zat bovenop haar toen ik haar doodde. Ze verweerde zich, maar ik had haar in een wurggreep. Michel, vermoord me toch niet op deze manier, zei ze. Toen heb ik de bajonet gegrepen.”

Daarmee kon hij het kasteel van Sautou kopen, verstopt in de bossen aan de Frans-Belgische grens. Van daaruit pleegde Fourniret en Monique Olivier zes moorden op jonge vrouwen onder wie de Belgische Elisabeth Brichet. Ze kregen daarvoor levenslang.