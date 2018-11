Slachtoffer betrapt vijftiger die stiekem onder haar rok filmt: “Hij sloeg meermaals toe in winkels”

De man werd afgelopen week op heterdaad betrapt toen hij aan het filmen was in de Brico Plan-it in de Kolvestraat in Brugge. Foto: tlg

Brugge - Een 52-jarige man zit in de cel omdat hij stiekem onder de rokken van vrouwen heeft gefilmd in verschillende supermarkten. Hij werd afgelopen week op heterdaad betrapt in Brugge. Ondertussen is duidelijk dat hij meerdere slachtoffers maakte.

Ging u de voorbije weken in een rok boodschappen doen in een winkel in de Brugse regio? Dan bestaat de kans dat u zonder dat u dat wist, aangerand werd door F.V. (52). Die maakte er een sport van om stiekem onder de rokken van vrouwen te filmen die aan het winkelen waren. Hij had daarvoor een specifieke techniek ontwikkeld, maar daar wil het parket momenteel nog niets over vertellen.

Tumult

De man liep tegen de lamp toen hij aan het filmen was in de doe-het-zelfzaak Brico Plan-it in de Kolvestraat in Brugge. Dat gebeurde zaterdagmiddag. “Hij werd niet door ons personeel, maar door de klant zelf betrapt”, zegt de verantwoordelijke van de winkel.

“Plots hoorden we dat er tumult ontstond. We gingen kijken om de gemoederen te bedaren, maar op dat moment hadden de klanten zelf al initiatief genomen. Zij belden de politie op en hielden de man in kwestie staande. Niet veel later kwam de politie toe en werd hij meegenomen. De agenten vroegen onze camerabeelden op, maar die konden weinig bijdragen aan het onderzoek.”

Dat onderzoek is nog volop bezig. F.V. verscheen al voor de onderzoeksrechter en die besloot om hem aan te houden. Vrijdag verlengde de Brugse raadkamer zijn aanhouding alvast met een maand. Zijn advocaat wenst voorlopig niet te reageren.

Bij het parket bevestigen ze de feiten, maar ze kunnen de precieze omvang nog niet meegeven. Al lijkt het er wel op dat de speurders weten hoeveel slachtoffers de man heeft gemaakt. Wellicht werden de filmpjes die hij maakte op zijn computer aangetroffen. Zo bleek al snel dat het niet om een eenmalig feit gaat.

“Hij sloeg meermaals toe in winkels en supermarkten”, zegt procureur Fien Maddens. “Daarbij filmde hij onder de rokken van nietsvermoedende vrouwen. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen of de man nog voor meer feiten in aanmerking komt.”