Trump heeft alle vragen van Mueller beantwoord: “Miljoenen dollars verspild”

“Ik heb ze gemakkelijk beantwoord. Ik ben ermee bezig”, aldus Trump. “Je moet altijd voorzichtig zijn als je vragen beantwoord van mensen met slechte bedoelingen.” De Amerikaanse president benadrukte ook dat het “geen erg moeilijke vragen” waren en dat hij zelf, en niet zijn advocaten, de antwoorden heeft opgesteld. “Ik heb ze nog niet ingediend. Zoals je wel weet, heb ik het erg druk gehad.”

“Miljoenen verspild”

Trump noemde het Rusland-onderzoek al meerdere keren een “heksenjacht” en heeft ook herhaaldelijk gezegd dat er geen grond is voor beschuldigingen van Russische inmenging. Daarmee gaat hij in tegen de verklaringen van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die wel al hebben gezegd dat Rusland de stembusgang heeft beïnvloed.

Vrijdag herhaalde Trump dat er geen samenwerking was tussen zijn campagneteam en Rusland. “Het onderzoek had nooit mogen plaatsvinden. We hebben miljoenen en miljoenen dollars verspild.”

The inner workings of the Mueller investigation are a total mess. They have found no collusion and have gone absolutely nuts. They are screaming and shouting at people, horribly threatening them to come up with the answers they want. They are a disgrace to our Nation and don’t...