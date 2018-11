Donald Muylle verrast met trofee: "Ik werd meegesleurd voor een verjaardagsfeest"

Minister Bart Tommelein (Open VLD) onderbrak de onderhandelingen in Oostende om Donald Muylle en zijn vrouw in de bloemetjes te zetten. Foto: STEFAAN BEEL

Roeselare - Donald Muylle van Dovy Keukens ontving vrijdagavond de jaarlijkse trofee van Durver en Doener uit handen van burgemeester Kris Declercq en viceminister-president Bart Tommelein.

Op de Dag van de Ondernemer reikt Unizo Roeselare sinds vorig jaar de prijs Durver en Doener uit. Donald Muylle van Dovy Keukens kreeg vrijdagavond de prijs overhandigd in zijn kantoor. De keukenbouwer groeide uit tot een bekende naam, met 27 vestigingen in het land. Het bedrijf telt 380 medewerkers.

Verrast

Voor Donald Muylle was de uitreiking een grote verrassing.

“Ik werd meegesleurd onder het mom van een verjaardagsfeest”, zegt Muylle. “Ik wist totaal niet dat ik hier een prijs zou krijgen. Het doet toch wel iets met mij. We zijn altijd zeer bescheiden gebleven en we krijgen niet elke dag een prijs. Voor mij is dit een zeer grote eer.” Donald had het tijdens zijn toespraak even moeilijk. De man was zeer emotioneel.

Tommelein stopt onderhandelingen

Minister Bart Tommelein (Open VLD) had zelfs de politieke onderhandelingen in Oostende stopgezet om de prijs aan Donald Muylle te overhandigen. “Donald is een voorbeeld voor vele ondernemers. Als keukenbouwer heeft hij zich geprofileerd. Niemand zal zijn reclamespot vergeten. Je moet het maar doen.”

Voorbeeld

Bernhard De Muynck, voorzitter van Unizo Roeselare, mocht een mooie trofee overhandigen aan de keukenbouwer.

“Donald Muylle is hét voorbeeld van een West-Vlaamse ondernemer pur sang. Begonnen als meubelmaker, bouwde hij met zijn echtgenote Yvette Claeys zijn eerste keuken in 1980. Daarna groeide zijn bedrijf als kool.”