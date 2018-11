Union zet tweede periode in met zege bij OHL

Union Sint-Gillis heeft vrijdagavond de terugronde in de Proximus League (1B) ingezet met een 1-2 overwinning op het veld van OH Leuven.

Het spel ging goed op en neer in een boeiende openingsfase. Union brak na 20 minuten de ban in het King Power at Den Dreef Stadion. Faiz Selemani (23.) mocht vanaf de penaltystip aanleggen en nam doelman Gillekens tegenvoets te grazen. Het antwoord van de thuisploeg bleef niet uit. Via Mathieu Maertens (35.) kwam OHL verdiend op gelijke hoogte. Na de pauze beperkte de dikke mist het zicht van de spelers. Union trok de match in die moeilijke omstandigheden naar zich toe. Op het uur verhinderde Gillekens met een knappe reflex dat Niakaté van dichtbij zijn dertiende competitietreffer kon turven. Ook Selemaini liet een enorme kans liggen. Zoals tegen Tubeke kon Union nog een beroep doen op supersub Ferber, die de winning goal door de benen van Gillekens duwde.

KV Mechelen, dat zich vorige week tegen Union verzekerde van de eerste periodetitel, opent de tweede periode met een thuiswedstrijd tegen SK Lommel. De aftrap van die partij wordt zaterdag om 20u30 gegeven. Eerder op de dag is er nog de partij tussen Tubeke en Roeselare. Bij Roeselare staat de onbekende Spanjaard Nano voor zijn vuurdoop als trainer bij de West-Vlamingen. Zondag sluiten Westerlo en Beerschot Wilrijk de speeldag af in ‘t Kuipje.