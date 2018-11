Gentse politie drijft alcoholcontroles op want één op de vier blaast positief

Gent - De Gentse politie drijft dit najaar haar alcoholcontroles fors op. Ze ziet nog te vaak mensen achter het stuur plaatsnemen als ze hebben gedronken. Soms blaast liefst één op de vier positief. De Horecabeurs in Flanders Expo is het eerste evenement dat wordt gewaarschuwd.

Zondagochtend 11 november, 5.30 uur. De politie zet controleposten op in de Corneel Heymans­laan en de Ottergemsesteenweg Zuid, in de omgeving van de populaire nachtclub Kompass. Alle auto’s worden tegengehouden. Van de 42 bestuurders die die ochtend moeten blazen, hebben er 12 te veel op. Dat is meer dan één op de vier. Nog eens tien bestuurders zijn onder invloed van drugs.

Het zijn alarmerende resultaten, maar ze vormen helaas geen uitzondering. Op de ochtend van 1 november blies liefst 15 procent van de bestuurders positief. Negen mensen hadden drugs genomen.

Horecabeurs

De resultaten dwingen de politie om de controles op te drijven. “Een nieuwe aanpak dringt zich op”, klinkt het. Dit najaar begint het Gentse korps daarom met grootschalige acties rond evenementen waarvan de kans groot wordt geacht dat bezoekers er drinken en rijden.

Het doelwit zijn de uitgaansbuurten, drukke verkeersassen en de uitvalswegen rond evenementen. Controles worden gepland in de uren waar het meest inbreuken worden verwacht: laat in de nacht of ’s avonds. De Horecabeurs in Flanders Expo start volgende week en is het eerste evenement dat wordt geviseerd.

Pakkans

“Bij controles rond evenementen is het aantal positieve controles hoog”, zegt Jurgen Gouwy, hoofd van de verkeersdienst. “We zien dat al langer. De pakkans moet omhoog. De combinatie van onaangepaste snelheid en alcohol en drugs in het verkeer zijn twee van de meest voorkomende oorzaken van dodelijke ongevallen.”

Vorig jaar registreerde de Gentse politie 359 ongevallen waarbij alcohol een factor was. Dit jaar stond de teller eind september op 221 ongevallen.

Door het gebruik van een ‘snuffeltoestel’ dat alcohol sneller kan detecteren, is de pakkans al gestegen en worden al enkele jaren meer bestuurders betrapt. In 2017 werden 1.210 bestuurders betrapt onder invloed, dit jaar al 936.

Aangekondigd

De nieuwe acties zullen worden aangekondigd, zonder te verklappen waar en wanneer ze plaatsvinden. De doorsneecontroles gaan ondertussen gewoon door. “De perceptie moet ontstaan dat je moet oppassen als je achter het stuur kruipt”, zegt Jurgen Gouwy. “Daarom kondigen we de controles aan. We willen mensen sensibiliseren. Het is niet de bedoeling om zo veel mogelijk mensen op de bon te zetten, maar om het verkeer veiliger te maken.”