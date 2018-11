Linde Merckpoel heeft een nieuwe vriend

Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel (34) heeft een nieuwe vriend.

Dat zei ze in Winteruur met Wim Helsen, waarin ze een fragment uit My Uncle Oswald van Roald Dahl voorlas en vertelde over de goesting en het enthousiasme waarmee ze in het leven staat. Om wie het gaat en hoe ze elkaar leerden kennen, wil ze evenwel niet kwijt.

Merckpoel was meer dan tien jaar samen met de vier jaar oudere Gilles De Coster, bekend van De Mol. Eind vorig jaar raakte bekend dat de twee een punt achter hun relatie hadden gezet.