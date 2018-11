Denemarken promoveert naar hoogste divisie in Nations League

Nederland heeft vrijdagavond zijn derde wedstrijd in groep 1 van de A-divisie van de UEFA Nations League gewonnen. Door de stuntzege van Nederland zakt Duitsland onherroepelijk naar de B-divisie. Denemarken daarentegen promoveert van die B-divisie naar de hoogste reeks.

In groep 1 van de B-divisie was Oekraïne na drie zeges op evenveel duels al zeker van groepswinst en promotie. Op bezoek bij het nog steeds puntenloze Slovakije gingen de Oekraïners met 4-1 onderuit. De Slovaken hebben zo hun lot opnieuw in eigen handen. Tsjechië en Slovakije strijden maandag in Praag onderling voor het behoud in de B-divisie. Beide landen hebben drie punten.

Denemarken zal het volgend jaar mogelijk tegen de Rode Duivels opnemen in de A-divisie. De Denen wonnen in Cardiff het pleit van concurrent Wales: 1-2, ondanks een doelpunt van Welshman Bale. Denemarken (7 ptn) springt over Wales (6 ptn) naar de eerste plaats en heeft nog een match tegen Ierland tegoed. De promotie is een feit. Daarmee is ook het lot van de Ieren (1 punt) bezegeld. Zij spelen volgend seizoen in divisie C.

Daarin is nog niets beslist. Zowel Cyprus-Bulgarije als Slovenië-Noorwegen eindigde op 1-1. Noorwegen en Bulgarije (beide 10 ptn) delen de leidersplaats. Op de laatste speeldag moeten de Noren naar Cyprus (4 ptn), de Slovenen (1 ptn) trekken naar Bulgarije.

In groep D van de D-divisie ging Macedonië met 0-2 winnen in Liechtenstein. Armenië boekte een 2-6 overwinning in Gibraltar. Op de slotspeeldag geeft Macedonië (12 ptn) in Skopje genoeg aan een punt tegen Gibraltar om de promotie veilig te stellen. Enkel Armenië (9 ptn) is nog een bedreiging.