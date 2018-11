Brusselse politie dacht dat ze Amerikaanse vliegtuigkaper te pakken hadden

Een vandaal die begin vorige week in Anderlecht werd opgepakt omdat hij een ruitje van een winkel ingesmeten had, werd door de politie aangezien voor vliegtuigkaper Michael Robert Finney, die in 1971 (!) in de VS een toestel gekaapt had en ermee naar Cuba ontkomen was.

Er waren wel wat opmerkelijke gelijkenissen. “De verdachte had dezelfde naam en hetzelfde litteken van een operatie aan de ­appendix als de toenmalige kaper”, klinkt het bij het Brusselse parket. “We hebben daarom het dossier en de vingerafdrukken van de man opgevraagd in de VS. Die gaven uitsluitsel. Het is niet die kaper.” De vandaal werd na verhoor overigens ­gewoon vrijgelaten.

Kanker

Michael ­Robert Finney maakte deel uit van een gewelddadige beweging die streed voor gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. Hij vermoordde ook een politieman. De VS zocht hem sindsdien, maar in 2005 zou hij in zijn asielland Cuba al overleden zijn aan kanker.