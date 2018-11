Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn keuze voor Zwitserland al gemaakt, maar is Mourinho daarmee akkoord?

Met twee goals was Michy Batshuayi de man van de match tegen IJsland. Toch is het niet meer dan logisch dat onze internationale topschutter Romelu Lukaku morgen in Zwitserland gewoon weer aan de aftrap staat. Maar wat vindt José Mourinho, de trainer van zijn club Manchester United, daarvan?

Foto: Photo News

Donderdag zat hij daar plots, weggedoken in de kraag van zijn jas en met een pet op: José Mourinho was in het Koning Boudewijnstadion. Het speculeren begon. “Om Alderweireld te zien”, giste Johan Boskamp op televisie. Niet waar. Mourinho wilde deze zomer Alderweireld al bij Manchester United en ziet hem wekelijks bezig in de Premier League. De 29-jarige verdediger behoeft geen extra scoutingsrapport meer.

Neen, Mourinho was speciaal naar Brussel afgezakt om er zich persoonlijk van te vergewissen dat Romelu Lukaku, eventjes out geweest met een hamstringblessure, geen minuut zou spelen. Zijn aanwezigheid zette druk op bondscoach Roberto Martinez.

Lukaku speelde inderdaad geen minuut en zijn vervanger Michy Batshuayi scoorde dan maar in zijn plaats. Wat meteen de discussie opende: wie in de spits tegen Zwitserland? “Het is nog te vroeg om daarover te praten”, ontweek de bondscoach de vraag. Vandaag praat Martinez opnieuw, maar of hij het antwoord zal geven?

In principe moet en zal Romelu Lukaku spelen. Uiteraard. De 25-jarige spits scoort bij de Rode Duivels als een waanzinnige: 27 keer in de 28 interlands die hij onder Martinez speelde, 45 keer in 79 interlands in totaal. José Mourinho ging echter al enkele keren in de clinch met de Belgische voetbalbond met het verwijt dat ze de blessures van zijn spelers Fellaini en Lukaku doorgaans niet ernstig nemen. Het lijkt er niet op dat Martinez zich er zal laten door intimideren, zelfs niet als Mourinho morgen ook naar Luzern afzakt. “Ik weet dat de hele selectie klaar is voor zondag”, zegt hij fijntjes. Dus ook Lukaku die na een moeilijke periode bij Manchester United een opsteker kan gebruiken.

Lof voor Batshuayi

Het is een comfortabele positie met reservespits Batshuayi die met minder speelminuten nóg vlotter scoort dan Lukaku. “Ik was tevreden over Batshuayi want het was moeilijk voor een nummer 9 tegen een defensief IJsland”, aldus de bondscoach.

Maar twee doelpunten en deze lof is wellicht niet genoeg om Batshuayi voor de tweede keer op rij een basisplaats te bezorgen.

Foto: Isosport

LEES OOK. Yannick Carrasco valt uit selectie bij Rode Duivels na problemen met visum, Divock Origi vervangt hem