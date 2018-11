Schepen van “seksfeestje” Langemark stopt met politiek

Langemark-Poelkapelle - Frank Gheeraert, de schepen uit Langemark-Poel­kapelle die betrokken raakte bij heisa rond een “seksfeestje” in een zomerbar, heeft beslist te stoppen met politiek. De Open VLD’er maakt met zijn lokale lijst 8920 geen deel meer uit van de nieuwe meerderheid, die er ­gevormd wordt door CD&V en N-VA. “Om nu oppositie te gaan voeren tegen een beleid waar ik zes jaar aan meegewerkt heb, dat kan ik niet”, zegt Gheeraert.

De man kwam enkele maanden geleden in opspraak toen foto’s uitlekten waarop hij en een stel vrienden te zien waren op een “nudistenfeestje” in zomerbar La Brasa. “De heisa rond dat feest heeft evenwel geen invloed op de beslissing over het einde van mijn politieke loopbaan”, zegt Gheeraert. “Het ligt me wel nog steeds zwaar op de maag, want ik word er nog dagelijks over aangesproken. Maar de mensen die mij kennen, behandelen mij niet anders. Het is veeleer via sociale media dat ­onbekenden mij arrogante ­berichtjes sturen.”

Focus op bedrijf en gezin

Gheeraert wil zich de komende jaren vooral ­focussen op zijn gezin en zijn productiebedrijf voor vers ­gesneden groenten en aardappelen.

Het onderzoek naar wie de ­foto’s verspreidde, loopt nog. “Er wordt verder onderzocht wie de personen zijn die in het bezit kwamen van de beelden”, klinkt het bij het parket.

Frank Gheeraert zelf heeft al enkele maanden niets meer over het onderzoek gehoord. Hij hoopt wel dat het tot een rechtszaak komt, want hij diende een klacht in tegen onbekenden voor schending van de privacy en chantage.