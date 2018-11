Hoe Mogi Bayat voor één transfer van Sofiane Hanni drie keer langs de kassa passeerde

In de zaak Propere Handen zitten nog vier verdachten in de cel: financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans, makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, en ex-advocaat Laurent Denis. In een driedelige reeks laten we u kennismaken met de fascinerende Belgische transferwereld en de rol die de twee laatsten daarin speelden. Bayat en Denis zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het gerecht verdenkt hen alleen maar van het witwassen van geld. Maar in de wetteloze jungle van het Belgische voetbal gedroegen Bayat en Denis zich als de ongekroonde koningen. Moeiteloos zetten ze clubs, makelaars en spelers naar hun hand. Vandaag deel 1: de transfer van Sofiane Hanni.