Mbokani is God op de Bosuil, maar: “Na elk doelpunt denk ik aan mijn overleden zoontje”

Dieu is bij Antwerp weer God aan het worden. Mbokani – volgende donderdag al 33 – had een voet in acht van de laatste negen doelpunten van The Great Old. Onder de vorm van rake quotes over hem lanceerden we enkele voorzetten richting de Congolese spits, benieuwd of hij die óók zou binnenkoppen. “Als ik naar Liverpool was gegaan, had ik misschien wel een carrière gehad als Eto’o of Drogba. Want ik moet niet onderdoen voor die twee.”