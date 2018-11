Brazilië wint in Londen Zuid-Amerikaanse clash tegen Uruguay

Het Braziliaanse voetbalelftal heeft vrijdagavond in Londen een oefenwedstrijd tegen Uruguay gewonnen met 0-1. Neymar besliste de Zuid-Amerikaanse galamatch in het Emirates Stadium van Arsenal vanaf de penaltystip.

De Braziliaanse vedette legde de strafschop een kwartier voor tijd koeltjes in het hoekje. Ook in de eerste helft deed hij de netten trillen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Neymar scoorde al zijn zestigste doelpunt in 95 wedstrijden in het shirt van de Seleçao. In de nationale topschuttersstand loopt de winger van PSG in op legendes Ronaldo (62 doelpunten) en Pelé (77 doelpunten).

Brazilië neemt het dinsdag in een oefenpot nog op tegen het Kameroen van bondscoach Clarence Seedorf. De wereldreis van de Goddelijke Kanaries houdt halt in Milton Keynes. Uruguay zakt dan af naar het Stade de France, voor een vriendschappelijk duel tegen de wereldkampioen.