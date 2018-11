Sterrenchef heeft voor het eerst geen stress voor Michelinsterren: “Ik heb er zelfs aan gedacht om ons failliet te laten verklaren”

Maandag wordt de nieuwe Michelingids voorgesteld. Maar ten huize Gert De Mangeleer (41) is er dit weekend voor het eerst in elf jaar eens geen stress om de sterren, want zijn restaurant Hertog Jan sluit over een maand. “Gert is duidelijk rustiger dan normaal in november”, zegt zijn vrouw Annelies Koukuyt (40). Toch timmert de chef al aan vier projecten voor het leven na zijn sterrenrestaurant.